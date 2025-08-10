В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Стамбуле произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки достигли магнитуды 5,9.

8 августа землетрясение произошло у побережья Камчатки. Его магнитуда составила 5,1. Уточняется, что очаг залегал на глубине 27,2 километра. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 300 километров.