20:05, 10 августа 2025

В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,9
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Khalil Hamra / AP

В Стамбуле произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки достигли магнитуды 5,9.

8 августа землетрясение произошло у побережья Камчатки. Его магнитуда составила 5,1. Уточняется, что очаг залегал на глубине 27,2 километра. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 300 километров.

