Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 27,2 километра. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 300 километров.

В ночь на 8 августа вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

Ранее сейсмологи предупредили, что Авачинский вулкан может быть опасен для местных жителей. Накануне стало известно об опасной активности четырех вулканов на Камчатке.

