Депутат Рады предрек попытки Зеленского сорвать мир

Депутат Рады Дубинский: Зеленский попытается любыми средствами сорвать мир
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский попытается любыми средствами сорвать достижение мира. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский сделает все, чтобы сорвать мир — потому что война ему выгодна: он на ней зарабатывает и военными действиями оправдывает отсутствие выборов», — отметил депутат.

По словам Дубинского, Вашингтону следует понять, что Киеву необходима «перезагрузка» власти. Он также допустил попытки ряда европейских государств сорвать урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что глобалисты «свое строить не умеют, но чужие мирные усилия ломают».

Ранее Дубинский заявил, что самым большим риском для президента республики является демотивация армии.

