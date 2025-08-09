Депутат Рады Дубинский счел самым большим риском Зеленского демотивацию армии

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что самым большим риском для президента республики является демотивация армии. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Самый большой риск для Зеленского сейчас — демотивация армии. Впереди переговоры, исход которых все понимают», — написал нардеп.

По его словам, поскольку исход переговоров якобы известен, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на фронте, могут начать задавать вопросы о целесообразности продолжения боевых действий.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский на фоне усилий всего мира по урегулированию конфликта начал биться в истерике. Дмитрук также указал на то, что президент Украины может пойти на что угодно, чтобы остаться у власти. В связи с этим депутат выразил радость за отсутствие у республики ядерного оружия.