Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 9 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал самый большой риск для Зеленского

Депутат Рады Дубинский счел самым большим риском Зеленского демотивацию армии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что самым большим риском для президента республики является демотивация армии. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Самый большой риск для Зеленского сейчас — демотивация армии. Впереди переговоры, исход которых все понимают», — написал нардеп.

По его словам, поскольку исход переговоров якобы известен, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на фронте, могут начать задавать вопросы о целесообразности продолжения боевых действий.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский на фоне усилий всего мира по урегулированию конфликта начал биться в истерике. Дмитрук также указал на то, что президент Украины может пойти на что угодно, чтобы остаться у власти. В связи с этим депутат выразил радость за отсутствие у республики ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Иван Краско

    В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

    Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР

    Стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ границы России

    МИД России отреагировал на планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Депутат Рады назвал самый большой риск для Зеленского

    В России допустили срыв встречи Путина и Трампа

    Британский монарх заработал 320 миллионов рублей на музейных ворах с топорами

    Названа причина смерти Ивана Краско

    В Киеве подростки надели полицейскую форму и начали танцевать под русский рэп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости