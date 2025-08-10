Рютте раскрыл судьбу военной помощи Украине после встречи Трампа и Путина

Рютте: Поставки военной помощи Украине продолжатся после встречи Трампа и Путина

После встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа НАТО продолжит поставки военной помощи Украине вне зависимости от ее результатов. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ABC News.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — отметил Рютте в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

По словам генсека, у Североатлантического альянса «уже есть первые два пакета» помощи, по которым обязательства на себя взяли Нидерланды, а затем скандинавские страны. Рютте добавил, что в ближайшие дни и недели ждет по этому вопросу дальнейших объявлений.

Ранее Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения.