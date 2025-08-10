Мир
Генсек НАТО призвал де-факто признать контролируемые Россией территории

Рютте: Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу ABC News.

«Очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — отметил генсек альянса.

При этом он уточнил, что решение территориального вопроса должно подразумевать действительное признание контроля территорий, а не «политическое признание с юридической точки зрения». По словам Рютте, второй вопрос касается того, как «двигаться дальше после прекращения огня». Он также затрагивает гарантии безопасности, которые может получить Украина.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся решить конфликт на Украине с учетом текущей линии соприкосновения.

