23:26, 10 августа 2025Россия

Слуцкий призвал лидеров ЕС признать обреченность антироссийской политики

Слуцкий: Лидерам стран ЕС пора признать обреченность антироссийской политики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Лидерам стран-членов Европейского союза (ЕС) пора признать обреченность антироссийской политики и провал ставки на Украину. С таким призывом выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский “локомотив”», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, заявления о продолжении военной помощи Украине не помогут ни самой Европе, ни украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения.

