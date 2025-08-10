Трамп сделал заявление о бездомных в Вашингтоне

Трамп заявил, что намерен избавить Вашингтон от бездомных

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен избавить Вашингтон от бездомных. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Он анонсировал, что в Белом доме состоится пресс-конференция. Глава США заявил о том, что планирует сделать столицу более безопасной. По его словам, бездомным необходимо уехать немедленно. Он также заявил, что предоставит им места для проживания.

«Преступники, вам не нужно уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место», — добавил Трамп.

Ранее президент США заявил, что обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что Трамп задумался о введении тарифов против КНР, но окончательное решение еще не принято.