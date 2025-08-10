Бывший СССР
Военкомы мобилизовали в ВСУ ухаживающего за родителями-инвалидами мужчину

ТАСС: ТЦК мобилизовали мужчину, ухаживающего за родителями с инвалидностью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ухаживал за родителями с инвалидностью. Об этом рассказал изданию ТАСС украинец Алексей Левченко, взятый в плен.

По cловам пленного, ТЦК поймали его за руку прямо на улице, посадили в машину и повезли военкомат. В это время он шел оформлять «хоть какую-то отсрочку», чтобы продолжать присматривать за своими родителями. Как пояснил Левченко, его отец имеет первую группу инвалидности, у него нет ноги, он сидит в коляске, мать также является инвалидом.

Спустя несколько дней мужчина уже находился в учебном центре, расположенном в городе Ровно. Затем мобилизованный был отправлен на полигон, где пробыл еще 45 дней.

Ранее на Украине военкоматы назвали ручным гестапо президента Владимира Зеленского. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что одного украинца, который добровольно пришел в военкомат в Черкасса для сверки документов, схватили и заставили в «турборежиме» пройти военно-врачебную комиссию. Так он высказался о появившихся новостях про семерых мужчин, которых удерживают и избивают в черкасском военкомате.

