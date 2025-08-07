Депутат Рады Гончаренко назвал украинские военкоматы ручным гестапо Зеленского

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал военкоматы «ручным гестапо» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Черкасском военкомате удерживают и избивают семерых мужчин. По словам депутата, одного украинца, который добровольно пришел в военкомат в Черкассах, чтобы обновить военно-учетные данные, схватили и заставили в «турборежиме» пройти военно-врачебную комиссию.

Депутат добавил, что семерых мужчин удерживают без каких-либо объяснений. «Но эта система нравится Зеленскому, потому что она проста. Легче дать ТЦК право похищать, бить и пытать людей», — написал Гончаренко.

Ранее в Черкассах мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, отказался сдаваться военкомам. Как рассказал бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, прибывшим на место полицейским украинец заявил, что у него нет ни дома, ни семьи и терять ему нечего.