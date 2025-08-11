Силовые структуры
18:23, 11 августа 2025Силовые структуры

Появились первые итоги расследования разбойного нападения на отделение почты в Москве

Суд арестовал Шихову за нападение на почту в Москве, идет поиск ее сообщников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Нагатинский суд Москвы арестовал участницу разбойного нападения на отделение почты Регину Шихову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она приехала в Москву из Сызрани, у нее есть несовершеннолетнюю дочь, сообщает ТАСС. Шихова признала вину и дала показания на соучастников нападения. Вместе с тем, следователь указал, что не все сообщники налетчиков установлены, ведется их поиск.

Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в нападении в возрасте от 29 до 67 лет, некоторые из них имеют судимости.

