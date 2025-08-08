На юге Москвы двое неизвестных в масках ограбили почту

Грабители похитили почти 5 млн рублей с почты на улице Медиков в Москве

Двое грабителей похитили из отделения почты в Москве 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, двое в масках, предположительно, вооруженные пистолетом, ворвались в государственное учреждение на улице Медиков, 20 и, угрожая сотруднику, похитили крупную сумму.

В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранителей, а также держат на контроле поиск злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

