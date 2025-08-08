Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 8 августа 2025Силовые структуры

На юге Москвы двое неизвестных в масках ограбили почту

Грабители похитили почти 5 млн рублей с почты на улице Медиков в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Двое грабителей похитили из отделения почты в Москве 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, двое в масках, предположительно, вооруженные пистолетом, ворвались в государственное учреждение на улице Медиков, 20 и, угрожая сотруднику, похитили крупную сумму.

В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранителей, а также держат на контроле поиск злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о задержании грабителя, напавшего на ювелирный магазин в Кемеровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости