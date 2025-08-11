Россия
Появились подробности атаки ВСУ на Нижегородскую область

Мэр Арзамаса: На место атаки ВСУ направлена бригада медицины катастроф
На место атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области направлена бригада медицины катастроф. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Градоначальник также отметил, что все оперативные службы были задействованы незамедлительно.

«Бригада медицины катастроф на усиление направлена на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим», — написал чиновник.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. По его словам, целью были промышленные предприятия. При ударе пострадали три человека, но одного спасти не удалось.

