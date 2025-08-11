Бывший СССР
Президент постсоветской страны призвала посадить Украину за стол переговоров

Санду: Прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия полностью поддерживает Украину. Об этом заявила президент республики Майя Санду в соцсети Х.

«Справедливый и прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров, принимая решение о собственном будущем», — призвала она.

Лидер постсоветской страны подчеркнула, что от решений по Украине зависит общая безопасность стран Европы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за поддержку Украины и Молдавии на пути евроинтеграции в Европейский союз. Он также отметил, что все шаги должны быть направлены к завершению украинского конфликта.

