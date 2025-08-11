Раксрыт срок вкладов с самой высокой доходностью

Аналитик Лоссан: Наибольшую доходность можно получить по вкладам на 3 месяца

Наибольшую доходность можно получить по краткосрочным вкладам, которые размещают в российских банках на срок три месяца. По ним в настоящий момент предлагают самые выгодные ставки — до 17,5 процента годовых, заявил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, передает ТАСС.

«Однако если ЦБ начнет снижать ключевую ставку дальше уже осенью, именно годовые депозиты окажутся самыми выгодными: их владельцы смогут зафиксировать высокий процент на весь срок, в то время как новые предложения на рынке будут уже ниже», — добавил эксперт.

По его словам, в августе 2025 года вкладчики оказались на распутье, так как решения, которые они примут в этот период, напрямую повлияют на доход в течение года.

«Выбор оптимального срока и условий вклада зависит от целей и стратегии управления личными финансами», — напомнил Лоссан. Краткосрочные вклады подойдут тем, кому нужна максимальная доходность в краткие сроки и возможность часто переоформлять депозит. Вклады на 12 месяцев и более выбирают ради стабильности и защиты от снижения ставок.

По данным «Сравни», разница между краткосрочными и годовыми депозитами составляет порядка двух процентных пунктов.

8 августа средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 российских банков составила 16,01 процента. Доходность для аналогичных вкладов сроком на полгода и год равнялась 15,14 и 14,12 процента соответственно.