17:03, 8 августа 2025Экономика

Названа средняя ставка по вкладам в крупнейших российских банках

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладу в банках на три месяца составляет 16,01 %
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 российских банков составила на 8 августа 16,01 процента. Об этом говорится в пресс-релизе финансового маркетплейса «Финуслуги», поступившего «Ленте.ру».

Названная в сообщении доходность для аналогичных вкладов сроком на полгода и год равнялась 15,14 и 14,12 процента соответственно.

В прошлом августе размер средней ставки для трех- шести и двенадцатимесячных вкладов достигал 16,11, 16,9 и 16,82 процента. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что доходность сократилась прежде всего у среднесрочных вкладов и почти не уменьшилась в случае с краткосрочными.

С момента решения Банка России о снижении ключевой ставки до 18 процентов годовых доходность вкладов на сумму 100 тысяч рублей без спецусловий упала во всех банках из двадцатки, и для вложений со сроком до года включительно не осталось предложений со ставками выше ставки ЦБ, говорится в материалах.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, по данным регулятора на 1 августа составляла 16,44 процента против 17,22 процента в конце второй декады июля.

До этого сообщалось, что кредитные организации стали снижать ставки еще до принятого 25 июля решения по ключевой.

