16:10, 11 августа 2025Культура

Российская певица призвала отправить поджегшего кабриолет рэпера на срочную службу

Певица Цыганова резко высказалась о сожжении рэпером Macan машины на сцене
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Вика Цыганова резко высказалась о поступке российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который сжег автомобиль на сцене во время концерта в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Исполнительница указала на то, что Косолапов и блогер Михаил Литвин, также присутствовавший в этот момент на сцене, находятся в розыске за уклонение от службы в армии. «Литвину аннулировали военный билет, который он купил за 330 тысяч, а Макан в 2025 году проигнорировал уже шесть повесток от военкомата», — отметила она.

Цыганова указала на то, что в период активных боевых действий двое «взрослых» и «здоровых» мужчин, годных к службе в армии, «продемонстрировали, что для них нет правил». «Удивительно, что среди многотысячной толпы не было ни одного полицейского или сотрудника военкомата, которые могли бы сопроводить этих молодых людей на медкомиссию и затем на срочную службу», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что Macan сжег автомобиль на сцене во время концерта в Москве, чтобы почтить память друга.

