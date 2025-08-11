Поджог кабриолета российским рэпером объяснили

«Звездач»: Рэпер Macan сжег кабриолет BMW прямо на сцене в память о друге

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сжег автомобиль на сцене во время концерта в Москве, чтобы почтить память друга. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Во время исполнении песни «За всех» на сцену к исполнителю вышел блогер Михаил Литвин. Мужчины подожгли автомобиль марки BMW серого цвета, обнялись друг с другом и ушли со сцены. По словам фанатов, таким образом артисты решили почтить память друга, которого не стало в результате аварии на Кутузовском проспекте несколько лет назад.

Ранее Macan пригрозили международным розыском за уклонение от службы в армии.