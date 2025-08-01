Российскому рэперу пригрозили международным розыском за уклонение от службы в армии

Адвокат Сенина: Рэпер Macan может быть объявлен в международный розыск

Адвокат Елена Сенина заявила, что российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может быть объявлен в международный розыск. Ее цитирует «Абзац».

По словам собеседника издания, музыкант не мог не знать о повестках, которые обязывают его явиться в военный комиссариат. Адвокат подчеркнула, что по грозящей Косолапову статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. В то же время, по ее словам, более вероятным наказанием является штраф или условный срок, поскольку артист не был судим.

«Учитывая последствия, Macan лучше вернуться в Россию, иначе он будет объявлен в международный розыск», — предупредила Сенина.

1 августа стало известно, что Macan грозит уголовное дело по статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ. По данным Mash, в 2025 году рэпер проигнорировал шесть повесток. На данный момент артист находится в Испании.