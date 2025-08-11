Стало известно о смерти еще одной пострадавшей от употребления самодельной чачи

Стало известно о смерти еще одной пострадавшей от употребления самодельной чачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о 36-летней жительнице Уфы, которая ранее ослепла после употребления самодельной чачи, купленной на рынке в Адлере.

По данным издания Baza, женщина отравилась метанолом — чрезвычайно токсичным спиртом, который имеет химическую природу, схожую с этанолом. Такие вещества называются гомологами.

При употреблении метанол нередко приводит к смерти. Если принятая доза не была летальной, вещество вызывает тяжелые поражения органов зрения.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.