09:49, 11 августа 2025Россия

Стало известно о смерти еще одной пострадавшей от употребления самодельной чачи

Ослепшая от употребления купленной в Адлере чачи жительница Уфы не выжила
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно о смерти еще одной пострадавшей от употребления самодельной чачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о 36-летней жительнице Уфы, которая ранее ослепла после употребления самодельной чачи, купленной на рынке в Адлере.

По данным издания Baza, женщина отравилась метанолом — чрезвычайно токсичным спиртом, который имеет химическую природу, схожую с этанолом. Такие вещества называются гомологами.

При употреблении метанол нередко приводит к смерти. Если принятая доза не была летальной, вещество вызывает тяжелые поражения органов зрения.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.

