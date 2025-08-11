В России кандидат в депутаты призналась в краже и попала на видео

В Сибири кандидат в депутаты на видео рассказала о совершенной ею краже. Записанный женщиной видеоролик опубликовал Telegram-канал «Борус. Люди».

Арина Гопоненко баллотируется в Совет депутатов Богучанского района Красноярского края. После того как ей было отказано в участии в голосовании, россиянка записала обращение, в котором рассказала о причинах этого.

По словам Гопоненко, ей отказали в регистрации из-за кражи, совершенной еще во времена студенчества. «Мы студенты, глупые, тупые, на спор — а давай стащим», — пояснила кандидат в депутаты. Она указала, что сумма украденных ею вещей превысила размер, установленный в то время Кодексом об административных правонарушениях. Таким образом, деяние подпало уже под действие Уголовного кодекса, отметила она.

Россиянка уточнила, что не указала сведения о судимости в подписных листах. Это и стало основанием для признания их недействительными. «Мы поборемся. Не будем так сразу опускать руки», — заключила Гопоненко.

