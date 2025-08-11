Женщина выиграла в лотерею дважды за месяц и разбогатела на 178 миллионов рублей

Американка дважды за месяц выиграла в лотерею и разбогатела на $2,2 миллиона

Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в двух розыгрышах лотереи за месяц и разбогатела на 2,25 миллиона долларов (178,1 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Удача улыбнулась дважды Дженнифер Кляйнендорст из города Уиллоу-Спринг. В июне женщина купила билет моментального розыгрыша 2025 Multiply The Cash Second Chance и выиграла 250 тысяч долларов (почти 19,8 миллиона рублей). Месяц спустя ей достался приз в размере двух миллионов долларов (158,3 миллиона рублей) розыгрыша 100X The Cash.

Американка могла выбрать схему с долговременной выплатой выигрыша и получать по 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей) в месяц в течение 20 лет, однако предпочла единовременную выплату и забрала 1,2 миллиона долларов (95 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла в лотерею штата Мэриленд 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей), использовав дату смерти отца в качестве комбинации игровых цифр. После победы она поблагодарила родственника за то, что он послал ей удачу.