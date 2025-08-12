Интернет и СМИ
Гоблин удивился решению российского суда признать слово «хохлы» оскорбительным

Блогер Пучков заявил, что не считает слово «хохлы» оскорбительным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, удивился тому, что российский суд признал слово «хохлы» оскорбительным. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Чисто для справки: фамилия Гоголь — это "хохол". И что с ним делать теперь? А куда девать целый, так сказать, культурный пласт, армейский, например: в советской армии служат три национальности: русские, нерусские и хохлы», — задался вопросом Пучков.

Он подчеркнул, что не считает слово оскорбительным, и добавил, что, по его мнению, оно никогда не было таковым. Блогер заявил, что для подобных решений суду впредь следует проводить экспертизу и уточнять, с какой целью человек произнес слово, признанное оскорбительным.

Ранее в июле стало известно, что суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим межнациональную ненависть. Отмечалось, что жительница города назвала так одного из участников домового чата, из-за чего он обратился с иском в суд.

