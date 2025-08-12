В Китае выпустили поддельный iPhone 17

В Китае начали продавать поддельные iPhone 17 еще до анонса смартфонов

В Китае наладили выпуск и продажу поддельных iPhone, которые Apple еще не анонсировала. Об этом в своем X рассказал известный IT-блогер Сонни Диксон.

Автор приложил фотографии устройства, которое отдаленно напоминает актуальный iPhone. Однако гаджет имеет тройную камеру, расположенную на горизонтальном блоке, и размещенные справа лидар и вспышку. Судя по ранним сообщениям инсайдеров, так будет выглядеть iPhone 17 Pro. Диксон заявил, что подобные устройства уже продаются в Китае, но не раскрыл стоимость гаджетов.

«Это не идеальная копия, но выглядит безумно», — описал находку автор. Он также заметил, что телефон работает на неизвестной версии Android с оболочкой, которая очень напоминает iOS 18.

«Нетрудно найти подделки, имитирующие брендовую электронику. Но эта — на голову выше всех», — отреагировали на фейковый iPhone журналисты издания 9to5Mac. Специалисты подчеркнули, что поддельные девайсы появились на рынке примерно за месяц до анонса линейки iPhone 17.

Журналисты признались, что поражены тем, что китайские инженеры так рано начали копировать смартфоны Apple. При этом они отметили, что настоящий iPhone 17 будет работать на iOS 26 и появится в продаже не раньше середины сентября.

Ранее журналисты издания Android Authority предсказали, что в 2026 году на рынке премиальных смартфонов исчезнут модели, имеющие 128 гигабайт памяти. По их мнению, Apple, Samsung и другие компании будут выпускать флагманы, оснащенные минимум 256 гигабайтами памяти.