02:42, 12 августа 2025Мир

Названы возможные пункты дорожной карты по украинскому урегулированию

Грэм: Дорожная карта по Украине может включать вопросы территорий, нацменьшинств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм рассказал, как могла бы выглядеть дорожная карта по украинскому урегулированию. Своим мнением он поделился в интервью газете «Известия».

По словам экс-помощника американского лидера, можно обсуждать разные пункты. «Это вопросы европейской безопасности, теперь уже — территорий, соблюдения прав нацменьшинств — прежде всего русскоязычного, санкций. Здесь, конечно, много гуманитарных вопросов», — назвал он возможные пункты.

Он призвал искать общие принципы, которыми стороны могли бы руководствоваться при решении конкретных вопросов.

Грэм также признал невозможность одномоментного урегулирования украинского конфликта.

