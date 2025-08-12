Летчик Александр: Бомбардировщик Су-34М — палочка-выручалочка среди самолетов

Модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-34М позволяет Воздушно-космическим силам (ВКС) России выполнять задачи, которые ранее требовали большого количества ресурсов. Возможности самолета оценил летчик капитан Александр Н., передает «Красная звезда».

Отмечается, что Су-34М под управлением капитана нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Цели успешно поразили бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Су-34М — настоящая палочка-выручалочка среди боевых самолетов. Он может выполнять задачи, которые раньше требовали огромного количества времени и ресурсов», — рассказал Александр.

По его словам, Су-34М может применять 16 видов управляемого высокоточного оружия, которое делает самолет универсальным решением для различных задач.

В июле западное издание Military Watch Magazine писало, что Су-34М получил революционные возможности. В частности, эти самолеты оснащают универсальными контейнерами разведки «Сыч» для радиотехнического, радиолокационного или оптического наблюдения.