14:52, 12 августа 2025Наука и техника

Летчик рассказал о «палочке-выручалочке» ВКС России

Летчик Александр: Бомбардировщик Су-34М — палочка-выручалочка среди самолетов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-34М позволяет Воздушно-космическим силам (ВКС) России выполнять задачи, которые ранее требовали большого количества ресурсов. Возможности самолета оценил летчик капитан Александр Н., передает «Красная звезда».

Отмечается, что Су-34М под управлением капитана нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Цели успешно поразили бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Су-34М — настоящая палочка-выручалочка среди боевых самолетов. Он может выполнять задачи, которые раньше требовали огромного количества времени и ресурсов», — рассказал Александр.

По его словам, Су-34М может применять 16 видов управляемого высокоточного оружия, которое делает самолет универсальным решением для различных задач.

В июле западное издание Military Watch Magazine писало, что Су-34М получил революционные возможности. В частности, эти самолеты оснащают универсальными контейнерами разведки «Сыч» для радиотехнического, радиолокационного или оптического наблюдения.

