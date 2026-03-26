Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:15, 26 марта 2026Культура

Киркоров раскрыл причину отказа от дуэта с «ВИА Грой»

Филипп Киркоров: Отказался записывать трек с «ВИА Грой» из-за смены состава
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что в какой-то момент своей карьеры мог записать совместную композицию с группой «ВИА Гра». Об этом сообщает Telegram-канал «Лотус Медиа».

Народный артист признался, что ему предлагали сотрудничество с женским коллективом, однако его не устроил состав участниц.

«У меня должен был быть с Константином Меладзе чудный проект в начале нулевых. Предложил дуэт с "ВИА Грой", даже была написана песня. Но в том составе группа развалилась, и я сказал Косте, что в новый состав не верю», — признался Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров связал тренд на песни 1990-х и 2000-х с низким качеством современных композиций. Он указал на халтуру в творчестве современных артистов.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

    Москвичей предупредили о начале сезона дождей

    Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей

    Все новости
