Киркоров раскрыл причину отказа от дуэта с «ВИА Грой»

Филипп Киркоров: Отказался записывать трек с «ВИА Грой» из-за смены состава

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что в какой-то момент своей карьеры мог записать совместную композицию с группой «ВИА Гра». Об этом сообщает Telegram-канал «Лотус Медиа».

Народный артист признался, что ему предлагали сотрудничество с женским коллективом, однако его не устроил состав участниц.

«У меня должен был быть с Константином Меладзе чудный проект в начале нулевых. Предложил дуэт с "ВИА Грой", даже была написана песня. Но в том составе группа развалилась, и я сказал Косте, что в новый состав не верю», — признался Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров связал тренд на песни 1990-х и 2000-х с низким качеством современных композиций. Он указал на халтуру в творчестве современных артистов.