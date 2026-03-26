Производство смартфонов по всему миру оказалось под угрозой

Reuters: Дефицит гелия поставил под вопрос глобальное производство смартфонов

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал проблемы с доступностью гелия, что начало сказываться на глобальных цепочках поставок технологического оборудования. Об этом сообщает Reuters.

Газ, о котором идет речь, используется на нескольких ключевых этапах производства микросхем, включая охлаждение, обнаружение утечек и процессы высокоточной обработки. После того как США и Израиль напали на Иран, цены на этот химический элемент серьезно выросли. Объясняется это тем, что производство гелия, побочного продукта переработки природного газа, сконцентрировано лишь в нескольких географических районах. Например, на Катар, который подвергся иранским ударам, приходится почти треть мирового производства гелия.

Аналитики констатируют, что в сложившейся ситуации у многих компаний не осталось других вариантов, кроме как замедлять производство и отдавать приоритет выпуску критически важных товаров. Если кризис в скором времени не удастся преодолеть, то длительный дефицит гелия чреват падением производства во всех отраслях. Не исключено, что многие предприятия вообще перестанут выпускать микросхемы. Это скажется на ситуации с такими товарами, как смартфоны.

Есть прогнозы, что дефицит гелия может стать причиной паники на мировых биржах. Последнее, в свою очередь, обернется ажиотажным спросом.