Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 26 марта 2026Экономика

Производство смартфонов по всему миру оказалось под угрозой

Reuters: Дефицит гелия поставил под вопрос глобальное производство смартфонов
Кирилл Луцюк

Фото: Kwan Kajornsiri / Shutterstock / Fotodom

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал проблемы с доступностью гелия, что начало сказываться на глобальных цепочках поставок технологического оборудования. Об этом сообщает Reuters.

Газ, о котором идет речь, используется на нескольких ключевых этапах производства микросхем, включая охлаждение, обнаружение утечек и процессы высокоточной обработки. После того как США и Израиль напали на Иран, цены на этот химический элемент серьезно выросли. Объясняется это тем, что производство гелия, побочного продукта переработки природного газа, сконцентрировано лишь в нескольких географических районах. Например, на Катар, который подвергся иранским ударам, приходится почти треть мирового производства гелия.

Аналитики констатируют, что в сложившейся ситуации у многих компаний не осталось других вариантов, кроме как замедлять производство и отдавать приоритет выпуску критически важных товаров. Если кризис в скором времени не удастся преодолеть, то длительный дефицит гелия чреват падением производства во всех отраслях. Не исключено, что многие предприятия вообще перестанут выпускать микросхемы. Это скажется на ситуации с такими товарами, как смартфоны.

Есть прогнозы, что дефицит гелия может стать причиной паники на мировых биржах. Последнее, в свою очередь, обернется ажиотажным спросом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok