15:19, 12 августа 2025

Названы претендующие на Калининградскую область страны ЕС

Политолог Орлов: Три страны ЕС хотели бы видеть Калининград в своем составе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Три страны Европейского союза (ЕС) хотели бы видеть Калининградскую область в своем составе, больше всего этого желает Польша. Об этом в беседе с RT сказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Так, по его словам, в Германии часть населения испытывает ностальгию по этим территориям, а в Литве некоторые националистические круги пытаются обосновать исторические претензии на регион.

Особенно активна в этом вопросе Польша, отметил Орлов. Там интерес к области проявляют как радикальные активисты, так и политики различного уровня, продолжил специалист. «В Польше даже меняли дорожные указатели, чтобы написать на них не "Калининград", а "Крулевец" — польское название города. Более того, польские названия имеются и для остальных городов этой области», — пояснил он.

Также вызывает озабоченность усиление военного потенциала Польши в последние годы, что наводит на мысль о подготовке к возможным конфликтам, обратил внимание Орлов. «Они закупают больше оружия, чем какая-либо иная страна Европейского союза. И у них наблюдается непреодолимое желание проводить военные учения в непосредственной близости от Калининградской области», — подчеркнул он.

Тем не менее, по мнению эксперта, Польша вряд ли отважится на военные действия против региона, опасаясь жесткой реакции России. «Польша в своей истории уже пыталась неоднократно захватывать и удерживать земли России. Всё закончилось утратой государственности Польши», — заключил он.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть все возможности для уничтожения Калининградской области. Он указал, что регион окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и те могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

