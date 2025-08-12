«Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

В случае атаки на Калининградскую область Россия не останется в стороне и ответит ударом по европейским столицам. Об этом предупредил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что НАТО уже не первый год грозит напасть на Калининградскую область, которая у альянса «как в кость в горле». Однако, подчеркнул парламентарий, Россия готова к атаке на свою территорию.

Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Он предупредил, что как только «они [НАТО] сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы». В таком случае центры европейских государств не спасут никакие бомбоубежища, заключил Колесник.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Запад грозил стереть с лица земли Калининградскую область

У НАТО есть все возможности для уничтожения Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Он анонсировал реализацию армией США и ее союзниками плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса. В рамках противодействия «российской угрозе» планируется активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов, касающихся баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем.

Донахью указал, что Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО и армия США может «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

МИД ответил на угрозы

Безопасность региона будет обеспечена всеми необходимыми средствами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению», — сказал дипломат.

Комментируя заявления западного генерала, военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов напомнил, что Балтийск — город в Калининградской области — когда-то был базой Третьего рейха, а сейчас в Германии культивируется реваншизм. В то же время российский регион хорошо защищен, и любые попытки захватить его обернутся катастрофой для НАТО.

Политолог Данила Гуреев, в свою очередь, пояснил, на что надеются в Европе, рассуждая о захвате Калининграда. «Планы европейцев учитывают, что Российская Федерация не применит ядерное оружие против Европы. И только на это у европейцев и есть надежда», — отметил он.