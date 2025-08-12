Россия
В России предупредили НАТО об ударах по столицам при атаке на Калининградскую облась

Депутат Колесник: НАТО потеряет практически все столицы за атаку на Калининград
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предостерег страны Североатлантического альянса НАТО от нападения на Калининградскую область. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия очень серьезно относится к угрозам области.

«Дело в том, что уже это не первый год. И действительно, наша Калининградская область у НАТО как в кость в горле. (…) Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Россия готова к любому нападению на Калининградскую область.

«Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы (…) Относимся к этому очень серьезно. Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут», — заявил Колесник.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО и теперь армия США и ее союзники имеют возможности «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Замглавы МИД России Сергей Рябков, со своей стороны, ответил на угрозы НАТО Калининграду. Он заверил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами.

