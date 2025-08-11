Мир
12:05, 11 августа 2025

МИД России ответил на угрозы НАТО Калининграду

Рябков заявил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Калининградская область неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность», — сказал дипломат.

При этом Рябков добавил, что Москва доводит до Вашингтона свою позицию по вопросу безопасности региона. «Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика», -— отметил политик.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможности «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

