Российский город назвали «костью в горле» для НАТО

Военэксперт Артамонов заявил о защищенности Калининградской области от НАТО

На Западе вновь заговорили о захвате российского Калининграда в последние месяцы. С такими заявлениями выступили в Польше и США, обратил внимание «Царьград».

«Слова, что Калининград — "кость в горле" для НАТО, на Западе воспринимают без иронии. Этот небольшой по территории регион давно стал символом стратегического дискомфорта Запада», — говорится в материале издания.

Военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов напомнил, что Балтийск — город в Калининградской области — когда-то был базой Третьего рейха, а сейчас в Германии культивируется реваншизм. Об этом, по его мнению, свидетельствует в том числе статуя курфюрста под Гамбургом, которая раньше стояла в Балтийске. Сейчас на ее постаменте красуется надпись: «В ожидании возвращения».

Однако, уверен он, российский регион хорошо защищен, и любые попытки захватить его обернутся катастрофой для НАТО.

Я знаю, что поставленного туда оружия хватит для того, чтобы вся Европа поперхнулась Калининградом. Рассуждающие о его захвате генералы выступают просто как недоучки Александр Артамонов Военный эксперт, обозреватель, журналист

Политолог Данила Гуреев, в свою очередь, в беседе с изданием раскрыл, на что надеются в Европе, рассуждая о захвате Калининграда. «Планы европейцев учитывают, что Российская Федерация не применит ядерное оружие против Европы. И только на это у европейцев и есть надежда», — заявил он, добавив, что «на самом деле Россия жахнет».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на угрозы НАТО Калининграду. Он заверил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами.