Порнозвезда дала совет стесняющейся исполнить сексуальное желание

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, стесняющейся исполнить свое желание называть партнера папочкой. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она уже полгода встречается с новым партнером. Она добавила, что всегда мечтала попробовать ролевую БДСМ-игру «папочка-доминант/хорошая девочка», но без намеков на инцест и разницу в возрасте. Однако женщинана переживает, что БДСМ-терминология напугает мужчину.

«Мне трудно набраться смелости, чтобы дать ему понять, что мне это нравится, потому что я очень боюсь быть отвергнутой. Есть ли у вас информация о том, какому проценту мужчин нравятся подобные кинки? И есть ли у вас советы, как мне намекнуть ему на это или подтолкнуть его к этому?» — обратилась она к порнозвезде.

В ответ Стоя отметила, что люди, у которых нет большого опыта в фетишах, часто представляют себе довольно карикатурные образы, когда слышат такие определения, как «БДСМ», «папочка/хорошая девочка».

«Это практически неизбежно, учитывая, что наиболее легко обнаруживаемые описания довольно экстремальны. И большинство людей, интересующихся экспериментами в сексе, склонны к определенной степени креативности. Поэтому вам придется ориентироваться на то, что люди обычно представляют, слыша те или иные термины», — предупредила экс-порнозвезда.

Стоя порекомендовала предупредить партнера, что от него нужно мягкое доминирование, а не игры в инцест. «Я предполагаю, вам также нужна забота, много позитивного подкрепления и похвалы, а также четкие указания от партнера. Поймите, чего именно вы хотите, и попросите об этом. Если он просто согласится и в достаточной степени выполнит договоренности, я бы не стала слишком зацикливаться на конкретных терминах», — заключила Стоя.

