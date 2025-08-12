Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 12 августа 2025Забота о себе

Порнозвезда дала совет стесняющейся исполнить сексуальное желание

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, стесняющейся исполнить свое желание называть партнера папочкой. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она уже полгода встречается с новым партнером. Она добавила, что всегда мечтала попробовать ролевую БДСМ-игру «папочка-доминант/хорошая девочка», но без намеков на инцест и разницу в возрасте. Однако женщинана переживает, что БДСМ-терминология напугает мужчину.

«Мне трудно набраться смелости, чтобы дать ему понять, что мне это нравится, потому что я очень боюсь быть отвергнутой. Есть ли у вас информация о том, какому проценту мужчин нравятся подобные кинки? И есть ли у вас советы, как мне намекнуть ему на это или подтолкнуть его к этому?» — обратилась она к порнозвезде.

В ответ Стоя отметила, что люди, у которых нет большого опыта в фетишах, часто представляют себе довольно карикатурные образы, когда слышат такие определения, как «БДСМ», «папочка/хорошая девочка».

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

«Это практически неизбежно, учитывая, что наиболее легко обнаруживаемые описания довольно экстремальны. И большинство людей, интересующихся экспериментами в сексе, склонны к определенной степени креативности. Поэтому вам придется ориентироваться на то, что люди обычно представляют, слыша те или иные термины», — предупредила экс-порнозвезда.

Стоя порекомендовала предупредить партнера, что от него нужно мягкое доминирование, а не игры в инцест. «Я предполагаю, вам также нужна забота, много позитивного подкрепления и похвалы, а также четкие указания от партнера. Поймите, чего именно вы хотите, и попросите об этом. Если он просто согласится и в достаточной степени выполнит договоренности, я бы не стала слишком зацикливаться на конкретных терминах», — заключила Стоя.

Ранее Стоядинович дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа сошел оползень и вызвал цунами

    Российскому «Циклопу» предрекли господство над ВСУ в «малом небе»

    Дважды побывавшая на МКС астронавт рассказала о сексе в космосе

    Порнозвезда дала совет стесняющейся исполнить сексуальное желание

    В России ускорили выдачу маткапитала

    Трамп назвал конечную цель на переговорах с Путиным

    В России захотели упростить требования к указанию паспортных данных

    Стало известно о готовности Украины отказаться от территорий ради достижения своих целей

    Раскрыто число удостоенных звания Героя России за участие в СВО военнослужащих ВВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости