Пошлины США ударили по китайским фабрикам и поставили их на грань выживания

Reuters: Фабрики в Китае сокращают смены и зарплаты рабочим из-за пошлин США

Ситуация на китайском рынке труда становится все хуже из-за тарифного противостояния США и Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это выражается в том, что предприниматели снижают расходы на заработную плату и все чаще прибегают к найму временных работников. Как признался один из руководителей китайской фабрики кухонной мебели, он был вынужден пойти на такие шаги, чтобы сохранить конкурентоспособность своего предприятия в условиях, когда поставки в США прекратились. Сотрудников приходится отправлять в неоплачиваемые отпуска. По словам представителя компании Cartia Global Manufacturing, она перешла в режим выживания и едва-едва выходит в нуль.

Впрочем, пока общий уровень безработицы в Китае держится на отметке около пяти процентов. Однако экономисты утверждают, что неполная занятость, которая, так же как и в других экономиках, не отслеживается статистическими данными, усугубляется из-за повышения налогов и избыточных промышленных мощностей. Доходы работников падают, равно как и их уверенность в будущем. Из-за этого они предпочитают тратить все меньше и меньше. Как следствие, потребительская уверенность держится на рекордно низком уровне, а розничные продажи снизились. По словам главного экономиста Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисии Гарсия-Эрреро, страдают именно работники обрабатывающей промышленности Китая, в то время как экспорт продолжает расти, несмотря на американские пошлины.

Многие предприниматели, прежде работавшие на рынок США, переориентируются на Австралию. Китайский экспорт в США в июле упал на 21,7 процента в годовом исчислении. Однако он вырос на 9,2 процента в Европейский союз, на 16,6 процента в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и на 14,8 процента — в Австралию.

Тем временем в самом Китае звучат оптимистические оценки. Как сообщило агентство «Синьхуа», несмотря на вызовы, внешняя торговля Китая продолжает расти. В январе-июле этого года общий объем импорта и экспорта товаров Китая в денежном выражении прибавил 3,5 процента.