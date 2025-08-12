Россиянам назвали способы не потерять деньги при покупке жилья

Россиян призвали обращать внимание на подводные камни при покупке жилья

Покупка дешевой квартиры может обернуться значительными затратами и неудобствами, поэтому при выборе жилья россиянам следует обращать внимание не только на цену, но также учитывать подводные камни — скрытые риски и дополнительные расходы. Советами о том, как не потерять деньги при сделках с недвижимостью, с Life поделились эксперты.

Стоимость жилья может увеличиваться при рассрочке или ипотеке с субсидированием, предупреждает Татьяна Подкидышева, исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости». Также стоит быть осторожным с крупными акциями: есть риск, что застройщики сэкономили на материалах, инженерных системах и отделке, особенно если строительство затягивается и снижается маржинальность проекта. Это напрямую влияет на качество жилья.

По словам Подкидышевой, задержки сдачи объектов на полгода и более не редкость. Это необходимо учитывать, если квартира нужна в короткие сроки. В договорах стоит обращать внимание на отсутствие четких сроков сдачи или возможность одностороннего переноса дат застройщиком — такие пункты являются тревожным сигналом.

Многие покупатели первичного жилья склонны доверять застройщику и формально относятся к документам. Однако, чтобы не потерять деньги, необходимо провести юридическую экспертизу проектной документации, договоров, разрешений на строительство и прав на землю. Для этого полезно изучить официальные данные на сайте застройщика и в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Особое внимание следует уделять условиям передачи ключей и финансовым положениям договора. Отсутствие эскроу-счета или неполная сумма перевода на него повышают риски, так как деньги могут поступать напрямую застройщику.

На вторичном рынке покупателям нужно тщательно проверять юридическую чистоту квартиры и отсутствие долгов, предупреждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Перед сделкой необходимо получить справку об отсутствии задолженностей по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), особенно важно понимать, что новый собственник обязан оплачивать только долги за капитальный ремонт, а остальные долги остаются на предыдущем владельце.

При покупке загородного дома важно обратить внимание на правовой статус строения, советует Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского». Часто дома расположены на участках с неподходящим назначением — например, для ведения сельского хозяйства, а не для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что усложняет регистрацию и подключение коммуникаций.

