19:09, 11 августа 2025Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в России

Экономист Разуваев: В следующем году жилье не подешевеет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2026 году цены на жилье в России не снизятся, но ипотека станет дешевле. Такой прогноз дал экономист, аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, в будущем снижение ключевой ставки вряд ли пойдет дальше 12 процентов годовых, из-за чего девелоперам придется учиться работать «при дорогих деньгах».

«По итогу примерно через год цены на квартиры останутся такими же, как сейчас, но ипотека уже будет подешевле, что тоже повысит спрос», — заявил Разуваев. Он добавил, что для поддержания спроса на жилье в течение года будут действовать скидки или появляться особенные условия по ипотеке, однако пока россияне откладывают покупку жилья в ожидании снижения ставок.

Аналитик также отметил, что сценарий массового банкротства девелоперов маловероятен. «Будут делать большие скидки и на первичный, и на вторичный рынок, предлагать выгодные условия, и никто не разорится. Рынок жилья не рушится со стремительной скоростью, и не разрушится», — заключил он.

Ранее экономист Георгий Остапкович призвал переселить в доходные дома россиян, которые не могут позволить себе купить жилье в ипотеку.

