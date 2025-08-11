Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 11 августа 2025Экономика

Найдено решение жилищного вопроса в России

Экономист Остапкович призвал переселить россиян в доходные дома
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиян, которые не могут позволить себе жилье в ипотеку, стоит переселить в доходные дома. Таким мнением в разговоре с 76.ru поделился Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Такая модель предполагает заключение долгосрочных договоров аренды на 20, 30 и даже 50 лет, что значительно дешевле покупки квартиры в ипотеку. «Ты не становишься собственником жилья, но имеешь возможность долгое время комфортно в нем проживать», — прокомментировал специалист. Минус проживания в доходном доме — жилье не передается в наследство. С другой стороны, человек становится мобильным: хочет — переезжает из одного города в другой, где есть более выгодные условия для работы или жизни.

Формат доходного жилья позволит снизить финансовую нагрузку на россиян и повысить гибкость на рынке жилья в условиях ограниченного строительства и высокой стоимости ипотеки.

Ранее вернуть в России доходные дома предложил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

    Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил об осложнениях на фоне рака мозга

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости