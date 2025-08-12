Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 12 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам предупредили о рисках из-за многократного кипячения воды

Химик Дорохов: С повторным кипячением воды концентрация минеральных солей растет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Потенциальный вред от многократного кипячения связан не с самим процессом, а с качеством исходной воды, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Дорохов рассказал, что если исходная вода соответствует санитарным нормам, то при повторном кипячении не происходит образования новых вредных веществ. В Российской Федерации качество водопроводной воды регулируется СанПиНом, где установлены допустимые уровни содержания нитратов, хлора, тяжелых металлов и других компонентов, указал он.

«Тем не менее, есть определенные физико-химические процессы, которые стоит учитывать. При каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это может привести к образованию накипи, ухудшению вкуса воды и снижению эффективности нагрева», — предупредил химик.

Эксперт посоветовал для сохранения вкусовых качеств и минимизации образования накипи использовать свежую воду при приготовлении напитков. Если в чайнике накопилось значительное количество осадка, это может свидетельствовать о высокой жесткости воды — в таком случае стоит рассмотреть установку бытового фильтра с ионообменной смолой или регулярно чистить чайник лимонной кислотой, заключил Дорохов.

Ранее Дорохов предупредил, что употребление в пищу поврежденного арбуза может стать причиной опасного бактериального заражения. Уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

    Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

    Онколог назвал безобидные симптомы рака слизистой оболочки полости рта

    Молодой россиянин стал заложником отношений с властной американкой на 19 лет старше него

    В США допустили согласие Зеленского на потерю территорий

    Из США в Россию экстрадировали сбившего пешехода иркутского водителя

    Россиянам дали советы перед выходом на пенсию

    Россиянам предупредили о рисках из-за многократного кипячения воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости