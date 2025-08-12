Россия
09:39, 12 августа 2025Россия

Российские десантники вступили в бой с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны России: Десантники уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» вступили в бой и уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, воздушная разведка выявила в подвалах одного из населенных пунктов пять пунктов управления беспилотниками и места скопления живой силы ВСУ, которая готовилась к преодолению барьерного рубежа.

Полученные в результате дополнительной разведки координаты передали расчетам орудий «Мста-Б», которые точечными ударами боеприпасов «Краснополь» при корректировке беспилотниками «Орлан-30» уничтожили все цели.

