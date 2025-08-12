Из жизни
16:20, 12 августа 2025Из жизни

Рыбак выловил из реки средневековый меч

В Польше рыбак достал из реки меч, сделанный около семисот лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stołeczny Konserwator Zabytków / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

В Польше рыбак выловил из реки Вислы меч XIV века. Об этом сообщает People.

Мужчина рыбачил и неожиданно для себя достал из воды меч. Средневековый артефакт длиной 79 сантиметров с характерной шаровидной головкой и клеймом в виде креста на рукояти прекрасно сохранился. В соответствии с польским законодательством, рыбак передал меч Столичному управлению сохранения памятников. Оттуда его отправили на реставрацию в Государственный археологический музей.

«Это сенсационная находка», — заявили в музее. Меч ждет сложный процесс консервации: рентгеновское сканирование, шестинедельная «ванна» в специальном растворе, очистка от песка и грунта, нанесение защитного покрытия. Только после этого археологи смогут детально изучить артефакт.

«Меч датируется XIII-XIV веками — временем основания Варшавы. Более точную дату поможет установить клеймо мастера», — пояснила археолог Анна Магдалена Лань. Она отметила, что из-за коррозии меч стал легче, а его исследование осложнено отсутствием сопутствующих артефактов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.

