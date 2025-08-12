Мир
13:23, 12 августа 2025Мир

В ЕС выдвинули требование для начала переговоров по Украине

ЕС назвал прекращение огня условием для начала переговоров по Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа выпустили совместное заявление, где потребовали прекращение огня как основное требование для начала переговоров. Полный текст заявления опубликован на официальной сайте Европейской комиссии.

«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — отмечается в тексте документа. Дополнительно отмечается, что Евросоюз требует «уважения суверенитета и территориальных границ».

Заявления Брюсселя не стали препятствием для России и США. По данным газеты The New York Times (NYT), саммит президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может пройти в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. Выбор места во многом обусловлен сохранением русской культуры в «штате полуночного солнца».

