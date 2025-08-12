Путешествия
20:31, 12 августа 2025Путешествия

В Европе задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

В Испании полицейские задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками. Об этом сообщает телеканал France24.

Правоохранители вышли на группу людей, которая приглашала туристов в Европу, на виллу в испанском городе Педрегер, для участия в многодневной духовной практике. Она предполагала употребление аяуаски и других наркотических и галлюциногенных веществ. При этом стоимость участия в мероприятии составляла больше 1000 евро. Задержаны двое мужчин и женщина, которых подозревают в руководстве сообществом. Кроме того, в отношении еще пяти человек было инициировано расследование — они могли выступать «проводниками» на мероприятиях.

В заявлении испанской полиции, опубликованном 11 августа, уточняется, что ретриты проводились в группах до 20 человек. За ними следили шесть людей из числа организаторов так называемых «духовных практик». Также в документе говорится, что на вилле не было средств для оказания помощи в случае наступления тяжелого состояния у участников.

Ранее американский турист отправился в Перу за просветлением и не выжил во время отпуска. Он стал участником шаманского ритуала и употребил наркотический напиток аяуаска.

