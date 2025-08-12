В Госдуме назвали радикалами рискующих получить штраф за поисковые запросы россиян

Депутат Боярский: Экстремистские материалы в сети ищут настоящие радикалы

Закон о наказании за поиск экстремистских материалов в сети станет предупреждением для желающих искать и смотреть деструктивный контент. Россиян, рискующих получить штраф за поисковые запросы, назвал радикалами глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в выпуске подкаста депутата Госдумы Евгения Ревенко, запись доступна в Telegram.

Боярский уточнил, что в законе речь идет только о контенте, признанном экстремистским по решению суда. По его словам, список из 5743 подобных материалов находится на сайте Минюста. «Встретить их, значит, просто на просторах интернета невозможно. Они все заблокированы Роскомнадзором. Их ищут настоящие экстремисты-радикалы», — разъяснил депутат. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что эти люди используют найденный экстремистский контент в преступной деятельности.

Боярский сравнил штраф за поиск экстремистских материалов с прививкой от дальнейших противозаконных действий. По его словам, если за эти действия не последует наказания, то люди, потребляющие экстремистский контент, могут решиться на реальные преступления.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах, предусмотренных за поиск заведомо экстремистских материалов в сети, в том числе с помощью VPN. Уточнялось, что за подобные действия будет предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. За рекламу сервисов по обходу блокировок пользователям грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Нормы вступят в силу 1 сентября.