Бывший СССР
11:56, 12 августа 2025

В офисе Зеленского призвали заставить Россию бояться

Подоляк: Чтобы добиться мира, нужно заставить Россию бояться
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Единственным способом установить мир является устрашение России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Единственный путь к устойчивому миру — сделать так, чтобы Кремль боялся даже думать о новой агрессии», — написал он.

Подоляк добавил, что глобальная система безопасности в мире разрушится, а война станет универсальным способом разрешения споров.

Ранее Зеленский упрекнул Россию в отсутствии подготовки к завершению конфликта. По его словам, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом никак не повлияет на ситуацию и российский лидер «продолжит делать то, что делал раньше».

