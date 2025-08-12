Бывший СССР
Зеленский упрекнул Россию в отсутствии подготовки к завершению конфликта

Зеленский: Россия не собирается завершать конфликт, она готовится к наступлению
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не планирует завершать конфликт, а, напротив, готовится к новому наступлению. С соответствующим заявлением Зеленский выступил в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Нет никаких признаков того, что русские получили сигналы о необходимости готовиться к послевоенной ситуации. Напротив, они перегруппировывают свои войска и силы, что указывает на подготовку к новой наступательной операции», — заявил украинский лидер.

Кроме того, считает Зеленский, встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом никак не повлияет на ситуацию, и российский лидер «продолжит делать то, что делал раньше».

Ранее Зеленский заявил, что отмена международных санкций против России должна быть связана с гарантиями безопасности Украине.

