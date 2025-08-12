Мир
В Пентагоне раскрыли срок пребывания Нацгвардии в Вашингтоне

Пентагон: Развертывание Нацгвардии в Вашингтоне начнется с этой недели
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: David Swanson / Reuters

Развертывание подразделений Нацгвардии США в Вашингтоне для восстановления общественного порядка начнется уже на этой неделе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«На этой неделе и на следующих неделях мы будем работать вместе с нашими партнерами из силовых структур», — отметил политик. Также глава Пентагона заявил, что для восстановления порядка в столице было мобилизовано около 800 бойцов Нацгвардии.

При этом Хегсет уточнил, что подразделения Национальной гвардии будут присутствовать в столице столько, сколько того потребует ситуация. «Недели, месяцы, столько, сколько потребуется. Это распоряжение президента», — добавил он.

11 августа Трамп объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. «Я направляю Национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал американский лидер.

