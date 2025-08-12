Мир
12:52, 12 августа 2025Мир

В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

Косиняк-Камыш: Встреча Путина и Трампа дает шанс на окончание кризиса на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа дает шанс на окончание кризиса на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

«Встреча может стать переломной, может дать быстрый и мощный импульс. Это, несомненно, возможность для достижения мира», — понадеялся глава оборонного ведомства. При этом Косиняк-Камыш добавил, что не испытывает особого энтузиазма по поводу переговоров и их возможных итогов.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на риелтора Ларри Дисброу сообщила, что саммит Путина и Трампа может пройти в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже. В частности, предприниматель объяснил, что с ним связалась Секретная служба США, обеспечивающая безопасность главы государства. Они поинтересовались возможностью арендовать на время квартиру с шестью комнатами.

