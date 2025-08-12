В России предложили увеличить декретные

«Известия»: В России призвали увеличить декретные на второго и третьего ребенка

Старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. Об этом он написал в статье научного журнала «Проблемы прогнозирования», сообщили «Известия».

Ларионов призвал при рождении второго ребенка увеличить декретные до 60 процентов от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. А после появления третьего — до 80 процентов, продлив до трех лет. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет достигает 40 процентов от среднего заработка. Минимальная выплата составляет девять тысяч рублей, максимальная — 69 тысяч.

Независимый эксперт Андрей Бархота уточнил, что реализация инициативы потребует от пяти до 15 миллиардов рублей в первые 18 месяцев. Далее расходы составят от 20 до 30 миллиардов рублей ежегодно, поскольку интерес к программе начнет расти.

Ранее сообщалось, что россиянки стали раньше выходить из декрета. Продолжительность нахождения женщин в таком отпуске опустилась в 2024 году до минимальных почти за 15 лет 24,9 месяца.