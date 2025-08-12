Мир
В США назвали потенциальные места на Аляске для встречи Трампа и Путина

Леман: Трамп и Путин могли бы встретиться на военной базе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы встретиться на военной базе, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман

Политики могли бы провести переговоры на военных базах Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа или Эйлсон около Фэйрбэнкса. «В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей», — объяснил он выбор места.

До этого бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм порассуждал о возможном месте переговоров в случае ответного визита Трампа в Россию. Если состоится вторая встреча, она может пройти на Чукотке, допустил он.

